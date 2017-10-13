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В Москве закидали дымовыми шашками здание НАТО


13.10.2017   21:35
В Москве «неизвестные» закидали дымовыми шашками здание информационного центра НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник правоохранительных органах.

«Неизвестные закидали дымовыми шашками здание информационного центра НАТО на Мытной улице в Москве и скрылись. Сейчас их разыскивает полиция», — сказал он.

При этом ранее агентство «Интерфакс» сообщало, что здание НАТО в Москве забросали шашками активисты незарегистрированной партии «Другая Россия».

Представитель партии при этом отмечал, что «никто не задержан».







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