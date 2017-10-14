Квирикашвили поздравил граждан Грузии с принятием Конституции «Мечты»

14.10.2017 13:43 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет граждан с принятием Конституции. «Поздравляю граждан Грузии с принятием в новой редакции основного закона страны – Конституции. Это большой шаг вперед на пути демократического развития страны. Это основывающийся на современных, западного типа, национальных интересах документ, который должен стать последующим гарантом свободы, прогресса, стабильности и европейского будущего нашей страны.



...Хочу поблагодарить все стороны, участвовавшие в конституционном процессе, каждого члена конституционной реформы и рядовых граждан, которые в течение целого года были включены в процесс формирования конституционных изменений. Еще раз хочу поблагодарить Венецианскую комиссию, которая вместе с нами проделала большую работу в формировании новой редакции Конституции Грузии.



Венецианская комиссия оценила конституционные изменения, основывающиеся на принципах демократии, правового государства и соблюдения фундаментальных прав, как шаг, предпринятый к консолидации и улучшению конституционного порядка страны.



Согласно новой редакции Конституции, усиливаются роль и возможности оппозиции, что выполнит очень важную роль в демократическом развитии страны.



Хочу поздравить граждан нашей страны, чьи устремления и ценности отображены в главном законе страны, и заверить их, что предпринятые нами для укрепления и развития демократии все шаги, обязательно отразятся на их лучшем завтрашнем дне», - говорится в заявлении премьер-министра.



Напомним, что конституционные поправки, подготовленные "Грузинской мечтой", были приняты ею же в гордом одиночестве. Ни одна оппозиционная партия не поддержала эти поправки. Все попытки президента Грузии предложить консенсусный вариант поправок оказались тщетны из-за нежелания "Грузинской мечты" их разделить.



Венецианская комиссия, ЕС, а также посольство США, выразили разочарование тем фактом, что не удалось достичь консенсуса по главному закону страны.















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