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Посольство США выразило разочарование невозможностью достичь консенсуса по конституционной реформе


14.10.2017   13:45
Разочарованы тем, что по конституционным изменениям стороны не смогли достичь консенсуса, - об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.

Агентство откликается на проект конституционных изменений, по которому вчера парламент Грузии преодолел вето президента, и окончательно принял.

«Посольство считает, что конституционные изменения создают сильные основания для продолжительных и решительных реформ, когда по этим изменениям существует широкий консенсус общества и политический партий. Посольство разделяет оценку Венецианской комиссии и твердо поддерживает представленные комиссией рекомендации. Мы разочарованы тем, что стороны не смогли достичь консенсуса», - говорится в заявлении американского посольства.







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