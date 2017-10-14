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Власти Украины игнорируют прошение Саакашвили о предоставлении ему убежища


14.10.2017   13:49
Лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили заявил, что государственная миграционная служба Украины отказывается предоставлять ему убежище в стране. Об этом политик заявил в пятницу, 13 октября.

«Они отказываются на это [заявление] реагировать. Истекли все сроки», — отметил Саакашвили. Политик также подчеркнул, что готовит иск, чтобы вернуть себе украинское гражданство.

О том, что Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине 3 октября, сообщил его адвокат Маркиян Галабала. «Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища — это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие "политическое убежище"», — объяснил тогда юрист.

По словам Галабалы, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.

10 сентября лишенный украинского гражданства политик проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего он попал на территорию Украины. Позднее он заявил, что украинские полицейские украли его паспорт.

Саакашвили был главой Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате государственных средств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.






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