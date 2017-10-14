Президент Грузии помиловал осужденного за наркопреступление актера Лашу Куртанидзе

14.10.2017 15:13 Президент Грузии помиловал актера Лашу Куртанидзе, осужденного за наркопреступление. Эту информацию подтвердил агентству «IPN» адвокат Куртанидзе Малхаз Салакая.



Лаша Куртанидзе был помилован президентом два дня назад вместе с другими осужденными.



До сих пор отбывает наказание задержанный вместе с Куртанидзе бывший телеведущий Леван Ростомашвили. Неизвестно, обращался ли он к президенту с просьбой о помиловании.



Ростомашвили и Куртанидзе были задержаны правоохранителями по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Тбилисский городской суд приговорил их к лишению свободы. В Апелляционном суде с осужденными было оформлено процессуальное соглашение, и срок тюремного заключения им был сокращен. В частности, определенное Городским судом Левану Ростомашвили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, было заменено на 3 года тюрьмы и 4 года условного осуждения, а Лаше Куртанидзе – 5-летнее тюремное заключение было заменено на год реального заключения и 3 года условного осуждения.















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