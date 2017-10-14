Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии начинают печатать избирательные бюллетени


14.10.2017   18:25
С сегодняшнего дня в Грузии начнется печатание избирательных бюллетеней к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране 21 октября. Об этом сообщила спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе на проведенном сегодня информационном брифинге.

По заявлению Анны Микеладзе, процесс печатания бюллетеней продлится несколько дней и за ним вместе с членами ЦИК будут наблюдать до 20-ти наблюдателей от 2-х международных и 6-ти местных наблюдательных организаций.

«В общей сложности в 9-ти типографиях будет напечатано 9 546 450 бюллетеней. В процессе выбора типографий избирательная администрация наряду с другими критериями учитывала такие важные критерии, как конкурентоспособная стоимость единичного экземпляра, качество печатного оборудования и защищенность типографии. Отметим, что все выбранные типографии оснащены камерами видеонаблюдения», - заявила Анна Микеладзе.

21 октября избирателям будут выдаваться бюллетени трех видов:

один – бюллетень голубого цвета предназначен для пропорциональных выборов (для избрания партии или избирательного блока);

второй – бюллетень розового цвета – для избрания мажоритарного члена муниципального собрания (сакребуло);

третий – светло-зеленый бюллетень – для избрания мэра самоуправленческого города или самоуправленческой общины.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинская делегация участвует в осенней встрече МВФ и группы ВБ
Газпром не может составить конкуренцию азербайджанскому газу на рынке Грузии - Хетагури
Пассажироперевозки по БТК начнутся в 2018г – глава АЖД
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии совершено нападение на гендиректора компании «Гагрстрой»
Цихелашвили: Мы создаем еще один формат в контексте мирного урегулирования конфликта
Другая сторона вопроса, т.е. почему не сработает абхазская политика Торнике Шарашенидзе
На женевских дискуссиях стороны обменялись обвинениями
Заявление МККК об идентификации останков без вести пропавших в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Эстонский дипломат Клаар сменит немца Зальбера на посту спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе
Уточнена стоимость проекта "Южный газовый коридор"
Азербайджан посетят послы ряда стран ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна