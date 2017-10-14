В Грузии начинают печатать избирательные бюллетени

14.10.2017 18:25 С сегодняшнего дня в Грузии начнется печатание избирательных бюллетеней к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране 21 октября. Об этом сообщила спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе на проведенном сегодня информационном брифинге.



По заявлению Анны Микеладзе, процесс печатания бюллетеней продлится несколько дней и за ним вместе с членами ЦИК будут наблюдать до 20-ти наблюдателей от 2-х международных и 6-ти местных наблюдательных организаций.



«В общей сложности в 9-ти типографиях будет напечатано 9 546 450 бюллетеней. В процессе выбора типографий избирательная администрация наряду с другими критериями учитывала такие важные критерии, как конкурентоспособная стоимость единичного экземпляра, качество печатного оборудования и защищенность типографии. Отметим, что все выбранные типографии оснащены камерами видеонаблюдения», - заявила Анна Микеладзе.



21 октября избирателям будут выдаваться бюллетени трех видов:



один – бюллетень голубого цвета предназначен для пропорциональных выборов (для избрания партии или избирательного блока);



второй – бюллетень розового цвета – для избрания мажоритарного члена муниципального собрания (сакребуло);



третий – светло-зеленый бюллетень – для избрания мэра самоуправленческого города или самоуправленческой общины.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

