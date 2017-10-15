К выборам в органы местного самоуправления будет напечатано 9 546 450 избирательных бюллетеней

15.10.2017 12:04 К выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 21 октября, будет напечатано 9 546 450 избирательных бюллетеней. Об этом сообщила спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Анна Микеладзе на проведенном накануне информационном брифинге.



По заявлению Анны Микеладзе, начавшийся вчера процесс печатания бюллетеней продлится несколько дней и за ним вместе с членами ЦИК будут наблюдать до 20-ти наблюдателей от 2-х международных и 6-ти местных наблюдательных организаций.



«В общей сложности в 9-ти типографиях будет напечатано 9 546 450 бюллетеней. В процессе выбора типографий избирательная администрация наряду с другими критериями учитывала такие важные критерии, как конкурентоспособная стоимость единичного экземпляра, качество печатного оборудования и защищенность типографии. Отметим, что все выбранные типографии оснащены камерами видеонаблюдения», - заявила Анна Микеладзе.



21 октября избирателям будут выдаваться бюллетени трех видов:



один – бюллетень голубого цвета предназначен для пропорциональных выборов (для избрания партии или избирательного блока);



второй – бюллетень розового цвета – для избрания мажоритарного члена муниципального собрания (сакребуло);



третий – светло-зеленый бюллетень – для избрания мэра самоуправленческого города или самоуправленческой общины.















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