Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

К выборам в органы местного самоуправления будет напечатано 9 546 450 избирательных бюллетеней


15.10.2017   12:04
К выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 21 октября, будет напечатано 9 546 450 избирательных бюллетеней. Об этом сообщила спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Анна Микеладзе на проведенном накануне информационном брифинге.

По заявлению Анны Микеладзе, начавшийся вчера процесс печатания бюллетеней продлится несколько дней и за ним вместе с членами ЦИК будут наблюдать до 20-ти наблюдателей от 2-х международных и 6-ти местных наблюдательных организаций.

«В общей сложности в 9-ти типографиях будет напечатано 9 546 450 бюллетеней. В процессе выбора типографий избирательная администрация наряду с другими критериями учитывала такие важные критерии, как конкурентоспособная стоимость единичного экземпляра, качество печатного оборудования и защищенность типографии. Отметим, что все выбранные типографии оснащены камерами видеонаблюдения», - заявила Анна Микеладзе.

21 октября избирателям будут выдаваться бюллетени трех видов:

один – бюллетень голубого цвета предназначен для пропорциональных выборов (для избрания партии или избирательного блока);

второй – бюллетень розового цвета – для избрания мажоритарного члена муниципального собрания (сакребуло);

третий – светло-зеленый бюллетень – для избрания мэра самоуправленческого города или самоуправленческой общины.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинская делегация участвует в осенней встрече МВФ и группы ВБ
Газпром не может составить конкуренцию азербайджанскому газу на рынке Грузии - Хетагури
Пассажироперевозки по БТК начнутся в 2018г – глава АЖД
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии совершено нападение на гендиректора компании «Гагрстрой»
Цихелашвили: Мы создаем еще один формат в контексте мирного урегулирования конфликта
Другая сторона вопроса, т.е. почему не сработает абхазская политика Торнике Шарашенидзе
На женевских дискуссиях стороны обменялись обвинениями
Заявление МККК об идентификации останков без вести пропавших в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Постанджян: После смены власти мы запретим деятельность РПА в Армении
Большинство осетинских детей не владеют осетинским языком
МВФ: Бюджет Азербайджана достигнет профицита в 2018 году
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна