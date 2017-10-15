Правительство Испании пригрозило взять под контроль Каталонию

15.10.2017 13:17 Испанское правительство возьмет под контроль Каталонию, если региональный лидер Карлес Пучдемон двусмысленно ответит на вопрос Мадрида о том, объявил ли он о независимости от Испании или нет. Такое заявление в ожидании ответа Барселоны сделал министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо, пишет Reuters.



"Если он (Карлос Пучдемон, лидер Каталонии - ред.) ответит неоднозначно, это означает, что он не хочет диалога, и поэтому испанское правительство должно будет принять меры", - сказал глава испанского МВД.



Пучдемон продолжает переговоры с местными сторонами для подготовки ответа о том, была ли 10 октября провозглашена независимость региона.



Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой дал лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону пять дней - до 16 октября, чтобы уточнить его позицию относительно независимости автономии.



Как сообщалось, накануне в парламенте Каталонии была подписана декларация о независимости региона от Испании, однако вступление в силу этого документа было отложено.



Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от правительства Каталонии объяснений, была ли провозглашена независимость региона. Пучдемон в свою очередь настаивает на том, что правительство в Мадриде не имеет причин применять по Каталонии статью 155 Конституции, которая позволяет лишить регион автономии.



Он также заявил, что Каталония готова вступить в диалог о независимости с центральной властью Испании "без предварительных условий".

















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