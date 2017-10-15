Грузинского депутата не впустили в Украину

15.10.2017 13:58 Депутата парламента Грузии Кобу Накопия, задержали в аэропорту Борисполя и приняли решение о его депортации без объяснения причин. Об этом написал на своей странице в Фейсбук экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.



"Он мой соратник, член партии Единое национальное движение, которую я создавал и являюсь ее почетным председателем.



Единое национальное движение принимало активное участие в Революции Достоинства, Давид Кипиани стал одним из Небесной сотни, несколько наших активных сторонников сложили головы в составе вооружённых сил Украины на Донбассе. ЕНД находится в жесткой оппозиции к крупнейшему частному акционеру Газпрома, российскому олигарху Иванишвили, на встречу и переговоры с которым ездил Порошенко в Грузию незадолго до лишения меня гражданства.



Грузинских депутатов от моей партии внес в черный список пограничников и Янукович перед Майданом в 2013, мы все помним, чем это закончилось, но во время нашей последней встречи на Мальте Порошенко сказал мне, что он круче, чем Янукович, ну-ну…



Я знал лично обоих и в одном они очень сильно похожи. Они, конечно, могут не пускать депутатов-друзей Украины, лишать меня гражданства и выполнять задания Путина по моему аресту, создавать кучу неудобств оппозиционерам, на все это большого ума не нужно, но в одном они сильно заблуждаются: их деньги и власть не делают их сильнее народа Украины", - пишет Саакашвили.















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