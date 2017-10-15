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В Тбилиси проходит акция протеста против Иванишвили
15.10.2017 15:35
В Тбилиси проходит акция протеста "Единого национального движения" и ее сторонников. Участники акции намерены подняться к резиденции миллиардера Бидзины Иванишвили. Они протестуют против передачи миллиардеру территорий в центре Тбилиси и на горе Табори за 1 лари.
Представители ЕНД уже провели несколько акций протеста у зданий мэрии и городского собрания.
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