Украинские пограничники не пустили в страну грузинского депутата по поручению одного из правоохранительных органов

15.10.2017 16:05 Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили депутата парламента Грузии Кобу Накопию на территорию Украины из-за поручения правоохранительного органа. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.



"Относительно этого гражданина Госпогранслужба выполнила поручение одного из правоохранительных органов о запрете на въезд", - сказал он.



Также, отвечая на вопрос о том, какой именно орган дал указанное распоряжение, он сообщил, что не уполномочен предоставлять информацию о поручении другого правоохранительного органа без предоставления соответствующего согласия с его стороны.















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