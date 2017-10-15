Саакашвили реально победил коррупцию - президент Грузии

15.10.2017 17:52 Во время президентства в Грузии Михеила Саакашвили действительно произошли изменения. Об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в интервью телеканалу "Дождь".



"Как и у всех политиков, есть и плюсы, и минусы. Он реально победил коррупцию, это факт. Он создал государственные структуры, которые эффективно работали и работают поныне для сервиса граждан, такие как патруль, полицейский патруль, таможенная и другие службы. Это факт, и этот факт существует, и сейчас это работает в Грузии", – сказал он.



По словам Маргвелашвили, "это произошло за счет ущемления прав граждан, за счет ущемления прав масс-медиа".



"И это тоже факт. И, соответственно, грузинский народ и среагировал на эти факты. Его правительство поменяли на наше правительство, на "Грузинскую мечту", – отметил он.



В январе 2004 года на президентских выборах в Грузии за Саакашвили проголосовало 96,27% избирателей. На должности главы государства находился два срока, до ноября 2013 года.



Маргвелашвили победил на президентских выборах 2013 года, в должность вступил 17 ноября. При президенте Саакашвили работал министром образования и науки Грузии.















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