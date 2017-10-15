Угулава: Мы сможем отправить «Грузинскую мечту» в оппозицию мирным путем

15.10.2017 18:00 «Мы хотим быстрого развития и лучших сел, лучших кварталов», - заявил на итоговой встрече с избирателями один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.



«Ровно 5 месяцев назад мы впервые собрались и учредили «Европейскую Грузию». Пяти месяцев очень мало для того, чтобы сказать стране то, что мы хотели бы сказать, но в то же время этого времени оказалось достаточно, чтобы участвовать во всех избирательных округах. Я приветствую все регионы. «Европейская Грузия» - партия, у которой есть амбиции, и мы являемся единственной альтернативой нынешним властям, которая путем мирных выборов сможет отправить «Грузинскую мечту» в оппозицию.



«Европейская Грузия» - партия развития и свободы. Мы хотим быстрого развития и лучших сел, лучших кварталов. Посмотрите, во что превратил Грузию Иванишвили. Это страна мести. «Европейская Грузия» этого не допустит. Месть никогда не построит страну. Я был мэром 8 лет, для меня не существует более почетной должности. Тбилиси был и остается для меня всем, и я использую эту трибуну, чтобы поблагодарить тех людей, кто сделал Тбилиси таким красивым. Я говорю искренне – самым хорошим кандидатом является Элене Хоштария», - заявил Гиги Угулава.















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