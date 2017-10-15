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Удумашвили: В случае фальсификации народ вновь выйдет на улицу на защиту своего выбора
15.10.2017 18:11
Около резиденции Бидзины Иванишвили завершилась акция протеста «Единого национального движения». Как заявил кандидат партии в мэры Тбилиси Заал Удумашвили, в случае фальсификации выборов народ вновь выйдет на улицу на защиту своего выбора.
«Мы сдержали обещание и мирно провели многотысячную акцию. Сейчас пусть «Грузинская мечта» готовится к мирной передаче самоуправления. В противном случае народ выйдет на улицу на защиту своего выбора», - заявил Заал Удумашвили.
Лидеры и сторонники «Единого национального движения» начали акцию-шествие с проспекта Руставели. Главным лозунгом участников акции было «Объединимся ради спасения Тбилиси». Они протестовали против передачи сквера Пушкина и прилегающей к горе Табори территории компании, принадлежащей бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили.
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