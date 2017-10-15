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Сторонники ЕНД расклеили у резиденции Иванишвили плакаты с надписью «Клоп»
15.10.2017 18:14
Члены «Национального движения» и их сторонники наклеили плакаты на ворота резиденции Бидзины Иванишвили.
На плакатах изображен Бидзина Иванишвили и надпись «Клоп». На еще одном плакате изображен кандидат в мэры от «Грузинской мечты» Каха Каладзе и надпись «Ты трудишься – они воруют».
Около резиденции бывшего премьер-министра Иванишвили находятся лидеры «Национального движения». Как заявил кандидат в мэры Тбилиси Заал Удумашвили, конец всему беззаконию будет положен 21 октября.
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