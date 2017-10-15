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Украинские пограничники избегают общения с адвокатами грузинского депутата, которому отказали во въезде в Украину


15.10.2017   18:34
Пограничники избегают общения с адвокатами депутата парламента Грузии Кобу Накопии, которого не пустили в воскресенье, 15 октября, на территорию Украины. Об этом сообщил защитник грузинского парламентария Павел Богомазов в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"Представители Госпогранслужбы убегают. Это зафиксировано народным депутатом Юрием Деревянко, адвокатом Назаром Кульчицким. Они (пограничники, - ред.) отсылают нас в свой пункт приема, которому мы предоставили документы, но там отказываются выдавать нам пропуск и говорят возвращаться в терминал D. В терминале от нас работник ГПСУ убегает, обещает встретиться через пять минут и просто пропадает", - отметил правозащитник.

Также Богомазов заявил, что лично звонил в посольство Грузии, однако ведомство ему не ответило.

"Должна быть однозначная реакция, так как неоднократно была информация, что граждан Грузии не пускают в Украину, что в принципе в двусторонних отношениях между странами недопустимо. Это может повлечь за собой скандалы", - подчеркнул адвокат.






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