МИД Грузии: Уточнить информацию о состоянии похищенного в Конго летчика не удается

15.10.2017 20:45 По информации министерства иностранных дел Грузии, уточнить информацию о состоянии плененного в Конго грузинского летчика Иосифа Осораули не удается.



Как поясняют в ведомстве в ответ на сегодняшнюю акцию семьи Осораули, несмотря на полученную из разных источников информацию о гибели Иосифа Осораули, пока этот факт не будет подтвержден должным образом, говорить о гибели лица в утвердительной форме нельзя.



«Из-за тяжелой ситуации, вызванной боевыми действиями в Демократической Республике Конго, до сих пор не удается полностью уточнить информацию. Мы продолжаем работать со всеми соответствующими международными организациями, как и в двустороннем режиме с правительством Демократической Республики Конго. Несмотря на полученную из разных источников информацию о гибели Иосифа Осораули, пока этот факт не будет подтвержден должным образом, говорить о гибели лица в утвердительной форме нельзя», - заявляют в МИД Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

