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МИД Грузии: Уточнить информацию о состоянии похищенного в Конго летчика не удается


15.10.2017   20:45
По информации министерства иностранных дел Грузии, уточнить информацию о состоянии плененного в Конго грузинского летчика Иосифа Осораули не удается.

Как поясняют в ведомстве в ответ на сегодняшнюю акцию семьи Осораули, несмотря на полученную из разных источников информацию о гибели Иосифа Осораули, пока этот факт не будет подтвержден должным образом, говорить о гибели лица в утвердительной форме нельзя.

«Из-за тяжелой ситуации, вызванной боевыми действиями в Демократической Республике Конго, до сих пор не удается полностью уточнить информацию. Мы продолжаем работать со всеми соответствующими международными организациями, как и в двустороннем режиме с правительством Демократической Республики Конго. Несмотря на полученную из разных источников информацию о гибели Иосифа Осораули, пока этот факт не будет подтвержден должным образом, говорить о гибели лица в утвердительной форме нельзя», - заявляют в МИД Грузии.






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