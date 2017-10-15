Президент Грузии находится с визитом в Италии

15.10.2017 23:05 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прибыл с официальным визитом в Италию, сообщает пресс-служба главы государства. Завтра, 16 октября, президент Италии Серджо Маттарелла проведет официальную церемонию встречи своего грузинского коллеги в Квиринальском дворце. Главы двух государств проведут переговоры, как с глазу на глаз, так в расширенном формате – с участием делегаций.



Маргвелашвили в его поездке сопровождаются руководитель администрации президента Георгий Абашишвили, глава Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махараблишвили, посол Грузии в Италии Карло Сихарулидзе и других высокопоставленные государственные чиновники. После встречи с Серджо Маттареллой члены грузинской делегации проведут переговоры с председателем Сената итальянского парламента Пьетро Грассо.



В рамках визита Георгий Маргвелашвили также посетит Оборонный колледж НАТО в Риме. Глава грузинского государства выступит перед учащимися с лекцией. Официальный визит Маргвелашвили в Италию завершится 17 октября.



Грузия и Италия установили дипломатические отношения 11 мая 1992 года. Страны успешно сотрудничают в сферах образования и науки. Итальянское правительство ежегодно предоставляет стипендии для грузинских студентов и реализует программы по обмену. С 2004 года периодически проводятся грузино-итальянские бизнес-форумы. Приоритетами являются строительство и инфраструктура, сельское хозяйство и туризм.

















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