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ЕС помогает руководству украинской полиции укрепить свои лидерские навыки
16.10.2017 10:42
12 октября в г. Киеве завершилась тренинговая программа по лидерству для высшего руководства полиции из разных областей Украины. Данное мероприятие организовала Консультативная миссия ЕС (КМЕС) в Украине, сумев за одним столом собрать высшее руководство Национальной полиции Украины.
Среди участников присутствовали начальники и заместители начальников областных управлений полиции, а также руководители некоторых ключевых департаментов главного управления. Советники КМЕС и офицеры полиции высокого ранга делились с участниками тренинга своими соображениями и мыслями о лидерстве, управлении изменениями и создании примеров для подражания.
Среди прочих тем, которые также обсуждались в рамках тренинга, были: права человека, управление кадрами, стратегические коммуникации, связи со СМИ, сотрудничество с полицией других стран, а также этика и подотчетность.
Консультативная миссия ЕС (КМЕС) была официально запущена 1 декабря 2014 года, с мандатом на предоставление поддержки государственным органам власти Украины в процессе реформ сектора гражданской безопасности. Миссия работает ради создания в Украине сбалансированных сил безопасности, которые будут гарантировать верховенство права, исполнять правоохранительные функции, усиливая собственную легитимность во всех сферах и регионах Украины, а также укрепляя доверие общественности к ним, при этом безукоризненно соблюдая права человека.
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