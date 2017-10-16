ЕС помогает руководству украинской полиции укрепить свои лидерские навыки

16.10.2017 10:42 12 октября в г. Киеве завершилась тренинговая программа по лидерству для высшего руководства полиции из разных областей Украины. Данное мероприятие организовала Консультативная миссия ЕС (КМЕС) в Украине, сумев за одним столом собрать высшее руководство Национальной полиции Украины.



Среди участников присутствовали начальники и заместители начальников областных управлений полиции, а также руководители некоторых ключевых департаментов главного управления. Советники КМЕС и офицеры полиции высокого ранга делились с участниками тренинга своими соображениями и мыслями о лидерстве, управлении изменениями и создании примеров для подражания.



Среди прочих тем, которые также обсуждались в рамках тренинга, были: права человека, управление кадрами, стратегические коммуникации, связи со СМИ, сотрудничество с полицией других стран, а также этика и подотчетность.



Консультативная миссия ЕС (КМЕС) была официально запущена 1 декабря 2014 года, с мандатом на предоставление поддержки государственным органам власти Украины в процессе реформ сектора гражданской безопасности. Миссия работает ради создания в Украине сбалансированных сил безопасности, которые будут гарантировать верховенство права, исполнять правоохранительные функции, усиливая собственную легитимность во всех сферах и регионах Украины, а также укрепляя доверие общественности к ним, при этом безукоризненно соблюдая права человека.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

