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Саакашвили: Власти попытаются от меня избавиться, они могут меня скрутить, депортировать, даже убить
16.10.2017 11:32
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили на митинге в Харькове заявил, что украинские власти попытаются его устранить. Видеозапись выступления опубликована на странице политика в Facebook.
"Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь", — сказал он.
Саакашвили призвал сторонников выйти 17 октября на акцию перед Верховной радой в поддержку антикоррупционных реформ. Среди требований активистов — создание антикоррупционного суда, принятие нового закона о выборах и отмена депутатской неприкосновенности.
Кроме того, он обвинил президента Порошенко в клептократии, заявив, что президенту некогда заниматься Украиной из-за активного ведения бизнеса.
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