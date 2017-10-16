В патриархии делали деньги на помиловании заключенных – скандальное показание экс-начальника охраны патриарха

16.10.2017 12:51 В показании по т.н. делу цианида бывший начальник охраны патриарха говорит о влияниях секретаря-референта Илии II в деле помилования заключенных.



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