|
В патриархии делали деньги на помиловании заключенных – скандальное показание экс-начальника охраны патриарха
16.10.2017 12:51
В показании по т.н. делу цианида бывший начальник охраны патриарха говорит о влияниях секретаря-референта Илии II в деле помилования заключенных.
В записи, раздобытой
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна