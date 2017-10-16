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"Грузинская мечта" назвала своего кандидата на пост главы сакребуло Тбилиси


16.10.2017   13:04
Кандидатом в председатели сакребуло Тбилиси от партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" стал Георгий Ткемаладзе.

"Георгий Ткемаладзе является профессионалом своего дела", - отмечается в заявлении премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который также возглавляет "Грузинскую мечту". Кроме того, лидер партии назвал Ткемаладзе опытным политиком. В качестве председателя он "внесет важный вклад в успешную деятельность тбилисского сакребуло", уверен Квирикашвили.

Сейчас 42-летний Ткемаладзе является первым заместителем председателя сакребуло Тбилиси пятого созыва, членом комиссии урбанистического планирования, а также членом комиссии городского хозяйства. Он представляет фракцию "Грузинская мечта - промышленники".






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