Появится лидер, и общество политически накажет нынешнюю власть - Хухашвили

16.10.2017 15:16 117 голосами против 3 - "Грузинская мечта", имеющая конституционное большинство, преодолела президентское вето, и единолично утвердила новую конституцию.



Конституция, утвержденная вчера, становится новой причиной политического противостояния в стране. Третий сектор и подавляющая часть политологов недовольна. В частности Гия Хухашвили заявил "Ньюпост", что "обязательно придет время ответственности власти".



Политолог назвал логичным разочарование международных организаций и посольства США, которые откровенно фиксируют свою позицию.



"Мы живем в стране монологов, стороны не заинтересованы в достижении договоренности. Постоянно говорят о примирении, мире, консенсусе, но в конечном итоге мы получаем единоличные решения, принятые на фоне взаимного противостояния. Была разыграна очередная партия негативного политического поля. Они считают, что если негатив устарел, тогда уже не будет платформы политической борьбы, и, следовательно, что потом они будут делать?!



Между тем, государственные интересы всегда остаются за кадром, что является одним из основных причин того, что страна не развивается системно. Начинается большое отступление назад, что отражается на настроении общества.



Что касается заявления посольства США, оно было абсолютно правильное, критика в основном касалась власти"- заявил Гия Хухашвили.



По его словам, политическая элита не учла также главного требования международных организаций, подразумевающего необходимость консенсуса.



"Политическая элита создавала имитацию консенсуса, но в действительности не хотела, чтобы результат наступил, чему дал должную оценку посол США, и не только он"- пояснил политолог "Ньюпост".



По словам Хухашвили, и в этот раз единоличным принятием конституции создалось политическое дежавью.



"У грузинского общества само по себе весьма много проблем, то, что происходит в стране, в то же время является ответственностью общества. Мы даем политической элите возможность так вести себя. Если бы с нашей стороны было больше прессинга, власть не посмела бы жить в таком замкнутом мире, где только они господствуют, и только у них есть компетенция принимать правильные решения, все они считают, что владеют какой-то высшей истиной. Мы, общество, позволили этим людям безответственно, инфантильно, хаотично поступать не только со своим политическим будущим, но и в конечном итоге со стабильностью государства.



Обязательно придет время политической ответственности, и общество возложит ее на правящую политическую силу, у которой, несмотря на эти минусы, есть одно универсальное свойство – общество никому не прощает узурпацию власти. Не простило ни одной власти, не простит и действующей власти. Назвать дату, когда наступит этот момент, когда общество скажет свое слово, и политически накажет существующую власть, затрудняюсь, но процессу нужен лидер, которого пока не видно, и он обязательно появится, это универсальный закон - когда есть спрос, обязательно происходит поставка"- говорит Гтия Хухашвили.

















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