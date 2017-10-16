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Из стран Европы в Грузию возвращены проживающие без разрешения 63 грузинских гражданина
16.10.2017 15:28
Представители департамента превенции и мониторинга аппарата народного защитника Грузии осуществили мониторинг совместной операции по возвращению граждан Грузии, проживающих на территории стран Евросюза (ЕС) без разрешения.
Как сообщают в аппарате народного защитника, представители департамента превенции и мониторинга из Тбилисского международного аэропорта отправились в аэропорты немецкого Ганновера и греческой столицы – Афин, где присутствовали при процессе возвращения на родину 63 грузинских граждан из различных стран Европы.
По их данным, мониторинг приема, проверки и перевозки граждан, подлежащих возвращению, проводился непрерывно, и в процессе операции по возвращению каких-либо инцидентов не было, сила и специальные средства не применялись.
Процесс координировало Агентство по организации оперативного сотрудничества на внешних границах государств-членов ЕС (FRONTEX).
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