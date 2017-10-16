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Мадрид потребовал от Каталонии ответа на вопрос о независимости до 19 октября


16.10.2017   16:17
Мадрид потребовал от каталонских властей четко ответить на вопрос о ее независимости от Испании до 19 октября, пишет в понедельник газета El Pais.

Так, вице-премьер Испании Сорайя Саенс де Сантамария заявила, что глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон не предоставил в своем письме адекватного ответа на требования властей Испании.

"Вопрос, который мы ему задали, несложный. Для этого (ответа на него - ИФ) требуется здравый смысл", - сказала она. Ранее в понедельник Пучдемон направил письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором призвал Мадрид к переговорам с Барселоной.

На прошлой неделе премьер-министр Испании дал главе регионального правительства Каталонии пять дней на то, чтобы пояснить, объявил ли он о независимости Каталонии. Этот срок истек 16 октября.

Согласно требованию Мадрида, если Пучдемон не даст четкого ответа на вопрос до 19 октября, он должен отменить подписанную членами местного парламента декларацию о независимости Каталонии от Испании.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.






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