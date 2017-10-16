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Четыре кандидата от ЕНД отказались участвовать в местных выборах в Грузии


16.10.2017   16:55
Кандидаты в депутаты Зугдидского сакребуло от оппозиционной партии попросили избирком отменить их регистрацию на выборах, после чего связь с ними пропала, сообщили сегодня, 16 октября, в бывшей партии власти «Единое нацдвижение», информирует «Кавказский узел».

Накануне в регионе Самегрело четыре кандидата в депутаты Зугдидского сакребуло от ЕНД обратились в местную окружную избирательную комиссию с заявлениями о снятии с выборов, сообщила председатель окружного избиркома Миранда Месхи в эфире телекомпании «Имеди».

«Мы получили заявления об отказе от участия в выборах от четырех человек. Трое - кандидаты в мажоритарные депутаты и внесены в партийные списки, а один баллотируется только по партийному списку - пропорциональной системе», - сказала Месхи. По ее словам, поскольку срок для отмены регистрации кандидатов истек, все трое будут указаны в избирательных бюллетенях по мажоритарной системе и примут участие в выборах.

В ЕНД узнали о решении кандидатов уже после того, как те подали заявления в избирательную комиссию, сообщил руководитель пресс-службы партии Георгий Патарая. Он отметил, что руководство партии намерено выяснить причины отказа кандидатов, но связи с ними нет вторые сутки. «Они исчезли, телефоны отключены», - сказал Патарая.






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