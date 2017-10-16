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«Грузинская мечта» назвала своего кандидата в председатели сакребуло Тбилиси


16.10.2017   17:13
Кандидатом в председатели сакребуло (горсовета) Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» станет Георгий Ткемаладзе, который в настоящее время занимает пост первого заместителя главы сакребуло Георгия Алибегашвили. Об этом сообщил премьер-министр Грузии и лидер правящей партии Георгий Квирикашвили.

«В связи с приближением выборов в местное самоуправление растет интерес общественности, кто будет кандидатом в председатели сакребуло от партии «Грузинская мечта». На данную позицию наша команда выбрала Георгия Ткемаладзе. Он является профессионалом своего дела и в то же время опытным политиком, который, я уверен, уже в ранге председателя внесет важный вклад в успешную деятельность тбилисского сакребуло. Я верю, что на выборах 21 октября грузинский народ вновь выразит доверие «Грузинской мечте», нашей команде и сделает выбор в пользу развития страны», — сказано в заявлении премьера.

42-летний Ткемаладзе, инженер по образованию, представляет фракцию «Грузинская мечта – промышленники». Входит в комиссию урбанистического планирования, а также комиссию городского хозяйства. С 2012 года Ткемаладзе является вице-президентом грузинской федерации по теннису.

Нового председателя сакребуло Тбилиси изберут путем голосования депутаты сакребуло нового созыва. Новый состав горсовета будет сформирован по итогам выборов в местные органы власти, которые пройдут 21 октября.

Граждане Грузии будут выбирать мэров городов и районов, а также депутатов сакребуло из представителей 22 партии и пяти избирательных блоков.

"Новости-Грузия"





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