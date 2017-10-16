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Президент Грузии обсудил с итальянским коллегой усиление политики непризнания оккупированных территорий Грузии
16.10.2017 18:15
В Квиринальском дворце президента Италии в Риме состоялась официальная церемония приема президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Как сообщили в администрации грузинского президента, были исполнены государственные гимны Грузии и Италии. Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла показал Георгию Квирикашвили дворец, после чего президенты провели встречу один на один. В ходе встречи речь шла о развитии грузино-итальянских отношений как в двустороннем, так и многостороннем формате.
Георгий Маргвелашвили поблагодарил итальянского президента за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Президенты обстоятельно поговорили об обстановке, создавшейся на оккупированных территориях, фактах нарушения там прав человека и подчеркнули важность усиления политики непризнания оккупированных территорий Грузии и ее непрерывной поддержки со стороны партнеров Грузии.
Речь шла также о процессе интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Георгий Маргвелашвили поблагодарил итальянского коллегу за выраженную в этом процессе поддержку.
На встрече также были рассмотрены вопросы грузино-итальянского сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
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