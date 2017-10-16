Грузия соболезнует Сомали в связи с трагедией

16.10.2017 20:08 Министерство иностранных дел Грузии выразило глубокое сожаление в связи с гибелью людей в результате теракта в столице Сомали — Могадишо, говорится в официальном заявлении МИД Грузии.



Начиненный взрывчаткой грузовик взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо в субботу. Жертвами атаки террористов в столице Сомали стали 276 человек, пострадали порядка 300 человек. Среди погибших пять волонтеров Сомалийского общества Красного Полумесяца.





"Грузия осуждает любое проявление терроризма и выражает надежду, что виновные в вышеупомянутом акте предстанут перед правосудием. Министерство иностранных дел Грузии глубоко соболезнует правительству Сомали и всем семьям погибших в результате теракта, а всем раненым желает скорейшего выздоровления", — сказано в заявлении МИД Грузии.



В Совете безопасности ОНН заявили о необходимости привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров заслуживающих порицания актов терроризма. СБ ООН подчеркнул, что терроризм во всех формах и проявлениях представляет одну из наиболее серьезных угроз международной безопасности.















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