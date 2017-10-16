Премьер обратился к президенту с представлением к награде лиц, героически погибших в Абхазии

16.10.2017 20:10 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к президенту с представлением к государственной награде людей, героически погибших в войне Абхазии за единство Грузии.



Глава правительства представил президенту к ордену национального героя полковника безопасности Грузии Мамию Аласания, а к ордену Вахтанга Горгасали I степени представлены: Аршавел Шенгелия, Гиви Папуашвили, Александр Парцвания, Генури Липартелиани, Мераб Квиникадзе, Серго Силагадзе, Вахтанг Парцвания, Шалва Надирадзе, и Элгуджа Шартава.



Представление премьер-министра уже переслано в администрацию президента Грузии.



По совместному усилию власти Грузии и Международного комитета Красного Креста останки людей, погибших в 1993 году в Сухуми, которые до сих пор считались пропавшими без вести, вернули семьям. Завтра погибших за территориальную целостность Грузии похоронят с военными почестями на братской могиле.















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