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Премьер обратился к президенту с представлением к награде лиц, героически погибших в Абхазии


16.10.2017   20:10
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к президенту с представлением к государственной награде людей, героически погибших в войне Абхазии за единство Грузии.

Глава правительства представил президенту к ордену национального героя полковника безопасности Грузии Мамию Аласания, а к ордену Вахтанга Горгасали I степени представлены: Аршавел Шенгелия, Гиви Папуашвили, Александр Парцвания, Генури Липартелиани, Мераб Квиникадзе, Серго Силагадзе, Вахтанг Парцвания, Шалва Надирадзе, и Элгуджа Шартава.

Представление премьер-министра уже переслано в администрацию президента Грузии.

По совместному усилию власти Грузии и Международного комитета Красного Креста останки людей, погибших в 1993 году в Сухуми, которые до сих пор считались пропавшими без вести, вернули семьям. Завтра погибших за территориальную целостность Грузии похоронят с военными почестями на братской могиле.






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