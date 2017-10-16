Вместо европейской демократии мы получили «Бидзинократию» - Сосо Цискаришвили

16.10.2017 20:30 Президент Клуба независимых экспертов Сосо Цискаришвили заявил, что резиденцию президента Грузии, возможно, передадут олигарху, и экс-премьеру Бидзине Иванишвили.



"По новой конституции вместо европейской демократии мы получили «Бидзинократию». Не удивляйтесь, если в будущем у миллиардера опять возникнет желание за 1 лари, и в рамках 1 лари он, например, присвоит и дворец президента. Да, у нас уже есть вождь, и теперь мы ждем, какой фамилии будет Лаврентий Берия 21-го века. Там где есть вождь, есть и исполнитель его желаний"- говорит в интервью корр. газеты "Резонанси" Сосо Цискаришвили.

















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