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Путин запретил поставлять в КНДР ковры и фарфоровую посуду
16.10.2017 23:49
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Северной Кореи.
Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, был подписан во исполнение резолюции Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года, принятой в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний, сообщает ТАСС.
Указ, в частности, содержит перечень из 11 граждан КНДР, связанных с ядерной программой, к которым применяются ограничения. Также к указу прилагается аналогичный список из 10 юридических лиц.
Утвержден перечень материалов, технологий и продукции, поставка которых в КНДР запрещена. Ограничения коснулись и некоторых предметов роскоши, в том числе ковров и гобеленов стоимостью более $500, а также посуды из фарфора или костяного фарфора стоимостью более $100.
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