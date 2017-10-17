Сторонники Саакашвили готовятся к грандиозному митингу в Киеве

17.10.2017 11:44 Организаторы митинга бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили продолжают монтировать сцену под стенами Верховной Рады. Об этом сообщает корреспондент телеканала NewsOne.



Он добавил, что понемногу активисты стали собираться на Европейской площади, и рассказал о том, как депутаты и журналисты смогут попасть в парламент.



"Журналисты, а также депутаты, скорее всего, сегодня будут попадать в здание парламента не привычной для них дорогой, а именно через четвертый и второй подъезды, а будут заходить через комитеты", - сообщил корреспондент.



Он уточнил, что в настоящее время улица Грушевского с обеих сторон заблокирована сотрудниками полиции, там же установлены металлоискатели, площадь Конституции будто окружена.



"По обе стороны стоят металлические ограждения, заборы, то есть все это связывают с тем, что очень повышенные меры безопасности, поскольку, как известно, СБУ информировала о том, что они, якобы, остановили людей, которые пытались в Киев доставить, в том числе гранатометы и легкое оружие", - добавил корреспондент канала.



Кроме того, стало известно, что движение по улице Грушевского, около стадиона имени Лобановского затруднено. Полицейские останавливают почти все автомобили и тщательно проверяют их.



"Каждый автомобиль проверяют на наличие человек в салоне, спрашивают, почему водитель движется именно по улице Грушевского, а также проверяют багажный отдел автомобиля", - подчеркнул корреспондент.



Сотрудники правоохранительных органов не исключают угрозу террористической атаки в связи с проведением масштабного митинга Саакашвили.



На акции собрались люди с плакатами партии "Движение новых сил", они начали потихоньку направляться под стены Верховной Рады.



Представители Национальной гвардии арендовали автобусы "Киевпастранса", которые должны были развозить людей на работу, для солдат.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

