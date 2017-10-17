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Испанский суд арестовал главных организаторов митингов в Каталонии


17.10.2017   11:46
Суд в Мадриде принял решение о заключении под стражу руководителей двух главных каталонских общественных организаций, выступающих за независимость автономного региона. Об этом сообщает El Pais.

Решение об аресте без права освобождения под залог глав Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Общая культура" Жорди Санчеса и Жорди Куишара одобрила следователь Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела вечером в понедельник, 16 откября.

Она признала организаторов основных митингов за независимость ответственными за события, которые произошли в Барселоне 20 и 21 сентября. Следователь отметила, что именно они руководили активистами, которые заблокировали правительственные здания в столице Каталонии. Демонстранты не давали сотрудникам Гражданской гвардии покинуть офисные здания с изъятой документацией для референдума.

Ламела назвала события в указанные дни "очень серьезными" и заявила, что они являлись призывом к мятежу.

В то же время глава автономной полиции Каталонии Хосеп Траперо смог избежать тюремного заключения, которого для него требовали представители прокуратуры Испании. Суд изъял у него паспорт и запретил покидать страну.






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