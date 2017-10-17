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В Киеве перекрыты центральные улицы в ожидании акции Саакашвили


17.10.2017   12:42
Перед запланированной в Киеве акцией, в которой примет участие бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, перекрыты центральные улицы, прилегающие к правительственному кварталу. Об этом пишет «Украинская правда».

По заявлению очевидцев, правительственный квартал полностью заблокирован. В частности, журналист Татьяна Даниленко говорит, что во дворе Октябрьского дворца тренируются бойцы Нацгвардии, а количество их больше, чем «во время парада на Крещатике».

«Столь масштабного перекрытия я еще не видела», - отметила она.

Как известно, на сегодня лидер «Движения новых сил», экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили и его единомышленники запланировали митинг перед Верховной Радой в Киеве. Во время акции Саакашвили, нардепы, общественные активисты и представители политсил, таких как «Альтернатива», «Демократический альянс», движение «Честно» и другие планируют провозгласить три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.






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