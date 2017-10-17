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На реконструкцию и реабилитацию зданий парламента в Кутаиси и Тбилиси будет потрачено до 4,5 млн лари
17.10.2017 13:11
На реконструкцию и реабилитацию зданий парламента в Кутаиси и Тбилиси будет потрачено до 4,5 млн лари, - сообщил председатель созданной по соответствующим вопросам комиссии, депутат Анри Оханашвили.
По его информации, комиссия работает над несколькими проектами, которые должны быть реализованы в отношении дворцов парламента в Кутаиси и Тбилиси.
В частности, по словам Оханашвили, планируется обустройство внешнего периметра парламента в Кутаиси, реконструкция и обустройство внутреннего пространства здания в Тбилиси. На это, по его же заявлению, будет потрачено от 4 до 4,5 млн лари.
«...Что касается конкретных работ, первой и неотложной является покраска внешнего фасада здания парламента в Кутаиси. Исходя из того, что протекает вода, фасад поврежден. Это решение аппарат парламента уже принял, и работы начнутся в ближайшем будущем.
Второй вопрос касается обустройства внешнего периметра здания. В рамках комиссии мы уже работаем над всеми деталями, которые требуют реконструкции, а также над условиями для объявления конкурса в связи с проектом.
После этого, предположительно, со следующего года, начнутся соответствующие работы», заявил Оханашвили.
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