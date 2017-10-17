Кобахидзе: Не имеет значения, кто подпишет конституционные изменения

17.10.2017 14:04 Не имеет существенного значения, кто подпишет конституционные изменения. Главное, что они обязательно войдут в силу, - об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



«У президента есть еще одна неделя, однако, это технический вопрос. Не имеет существенного значения, кто подпишет конституционные изменения. Главное, что они обязательно войдут в силу после того, как пройдет несколько дней, и завершатся соответствующие формальные процедуры», - заявил Кобахидзе.



В том случае, если президент не подпишет конституционные изменения, полномочия их подписания перейдут председателю парламента.















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