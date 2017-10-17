Саакашвили призвал президента подать в отставку: Пока есть Порошенко, ничего хорошего не будет

17.10.2017 14:35 Верховная Рада Украины "играет в наперстки" и пытается по заказу президента Петра Порошенко затянуть принятие реформаторских законов. Об этом заявил Лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили на митинге возле украинского парламента, передает корреспондент "ГОРДОН".



"За 3-4 года последних произошел только один процесс и одно изменение. Один человек в своих руках узурпировал всю судебную власть и поэтому для украинцев нет справедливости... Тот же человек узурпировал всю Верховную Раду. В Украине нет больше политического процесса, в Украине есть разводняк, игра в наперстки и воля одного человека, которому ВР нужна как фиговый лист для прикрытия своих действий", – заявил он.



Политик предупредил, что если до конца дня Верховная Рада не примет "ни одного решения на благо народа", нужно будет подумать о следующем требовании.



"Пока есть Порошенко, не будет прогресса. Пока есть Порошенко, не будет борьбы с коррупцией! Пока есть Порошенко, будет нищета, унижения, будет эмиграция, особенно молодежи. Будет падение престижа Украины, разворовывание денег, в том числе выделяемых на войну... Пока есть Порошенко, ничего хорошего не будет", – подчеркнул он.

Саакашвили рассказал, что терпение находится уже на исходе.



"Если сегодня Порошенко в последний раз не услышит опять и попытается выиграть опять время, как он делает все эти три года, потому что он посчитал, что вас можно всегда разводить, тогда нам всем надо переместиться совсем в другое место с этой площади. Я призывают Киевлян присоединиться к нам и требовать одного, – чтобы Порошенко подумал о том, чтобы уйти со своего поста", – подытожил политик.















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