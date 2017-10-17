Саакашвили: Я знаю, как это выглядит, когда используют народ, а потом его разводят

17.10.2017 14:43 Президент Украины Петр Порошенко должен помочь Верховной Раде Украины выполнить требования протестующих, заявил лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили на митинге возле украинского парламента, передает корреспондент "ГОРДОН".



"Или мы получим результат в стенах этой Верховной Рады с помощью президента, или президент получит результат от нас, и это будет очень плохой результат для него, но очень хороший для Украины", – подчеркнул он.



Политик предупредил, что на этот раз обмануть людей не получится.



"Они нас не смогут развести. Я был на двух революциях здесь, я знаю, как это выглядит, когда используют народ, а потом его разводят. Когда используют кровь людей, а потом на этой крови зарабатывают миллиарды. На этот раз мы не позволим ему это сделать", – заявил Саакашвили.



На митинге лидер "Руху нових сил" также посоветовал президенту подать в отставку.















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