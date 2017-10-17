Премьер-министр Грузии почтил память 25 лиц, доставленных из Абхазии

17.10.2017 16:10 Очень важно, чтобы информация, существующая у населения, была предоставлена Красному Кресту и важно, чтобы как грузины, так и абхазы и осетины смогли с надлежащими почестями похоронить членов своих семей, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в кафедральном соборе Пресвятой Троицы, где почтил память 25 лиц, доставленных из Абхазии.



Премьер поблагодарил Комитет Красного Креста, при активном участии которого удалось перевезти останки.

По словам Георгия Квирикашвили, на сегодняшний день уже найдены 135 без вести пропавших.



«Сегодня нам дана возможность с надлежащими почестями предать земле останки 25 героев. В течение всего этого времени их близкие не знали, где похоронены члены их семей. 24 года назад, 27 сентября, эти люди были расстреляны, и я хочу выразить соболезнования членам их семей, их близким, всей Грузии. Среди этих людей - тогдашний мэр Сухуми Гурам Габескирия, которому присвоено звание национального героя. А так же полковник безопасности Мамия Аласания, представленный к званию национального героя. Также 9 из них представлены к Ордену Вахтанг Горгасали первой степени. Хочу сказать большое спасибо Международному комитету Красного Креста, при активном участии которого удалось найти и перевезти останки. Очень важно, чтобы информация, существующая у населения, была предоставлена Международному комитету Красного Креста», - заявил премьер.

















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