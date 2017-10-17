Премьер-министр почтил память 25 погибших в Абхазии

17.10.2017 17:18 Очень важно, чтобы информация, существующая в населении, была передана Красному Кресту, и важно, чтобы семьи смогли похоронить своих членов с соответствующими почестями, как грузин, так и абхазов, и осетин - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в храме Святой Троицы, где отдал дань 25 лицам, перевезенным из Абхазии.



Премьер поблагодарил Международный комитет Красного Креста, активным участием которого удалось перевезти останки погибших в событиях 1993 года в Абхазии.



По словам Георгия Квирикашвили, на сегодня уже найдены 135 человек, которые считались без вести пропавшими.



"Сегодня у нас есть возможность с должным уважением предать земле останки 25 героев. В течение всего этого времени их близкие не знали, где были похоронены члены их семей. 24 года назад, 27 сентября этих людей расстреляли, и хочу сказать слова соболезнования членам их семей, их близким, всей Грузии.



Среди этих людей есть тогдашний мэр Сухуми Гурам Габискирия, которому присвоено звание национального героя. Есть также полковник безопасности Мамия Аласания, которого мы представили к званию национального героя. А также девять из них представлены к ордену Вахтанга Горгасали I степени.



Хочу сказать большое спасибо Международному комитету Красного Креста, активным участием которого удалось разыскать, и перевезти останки. Очень важно передать информацию, которая есть у населения, международному комитету Красного Креста"- заявил премьер-министр.



По словам Квирикашвили, братоубийственная война забрала лучших. Премьер-министр убежден, что придет время, когда грузины, абхазы, и осетины сделают конкретные шаги к примирению.



"В этой братоубийственной войне погибли лучшие. Их поступок для многих поколений будет источником духовной твердости. Я убежден, что их души поведут Грузию по пути сложного процесса примирения. Я убежден, неминуемо, что мы, грузины, абхазы, и осетины обязательно сядем, посмотрим в глаза друг другу, скажем, что надо сказать, примиримся, и построим наш общий дом, который называется единой, и сильной Грузией" – заявил премьер-министр Квирикашвили.



Сегодня предадут земле 25 погибших в войне Абхазии. В эти минуты в кафедральном соборе Святой Троицы идет гражданская панихида.

















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