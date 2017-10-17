Как получить статус социально незащищенного в Грузии?

17.10.2017 18:20 Не стихают споры и дискуссии вокруг системы, созданной в Грузии для выявления социально незащищенных семей и присвоения им соответствующего статуса.



Можно сказать, что общество разделилось на целых три лагеря. Одни считают, что данная система слишком несправедлива и люди остаются без социальной помощи. Другие твердят, что им безосновательно сняли социальную помощь, а некоторые и вовсе заявляют, что такой подход приводит к деградации и нежеланию работать, чтобы не лишиться государственной помощи.



Мы решили разобраться, как граждане, считающие себя социально незащищенными, могут получить соответствующий статус и как определяется необходимость назначения денежной помощи.

Агентство «Новости-Грузия» попросило прокомментировать этот вопрос главу Управления пенсиями и социальной помощью министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Тею Гварамадзе.



Как получить статус социально незащищенного?



Любая семья, считающая себя социально незащищенной, может обратиться в территориальную единицу агентства социального обслуживания того района, где они проживают. Они должны заполнить специальную заявку. После этого в течение одного месяца социальный работник придет в семью, чтобы заполнить специальный документ о семейной декларации.



Именно этот документ играет самую главную роль в подсчете баллов. В ней содержится информация о членах семьи, об их образовании, здоровье, о том, есть ли в семье пенсионер, дети, лица с ограниченными возможностями, мать-одиночка. В декларации также отмечается какие доходы имеют члены семьи: есть ли у них автомобиль, сельскохозяйственные земли, домашний скот, улей и так далее. Каждую страницу декларации должно подписать уполномоченное лицо семьи – таким образом подтверждается согласие с теми данными, которые соцагент внес в документ.



После этого данные вводятся в базу Минздрава для сравнения с данными по этой семье из службы доходов, министерства внутренних дел, публичного реестра, агентства развития государственных сервисов.



На 30-й день после заполнения семейной декларации подсчитываются рейтинговые баллы семьи или же индекс благосостояния. Это происходит с помощью специальной компьютерной программы. На основании этого будет принято решение — получит ли конкретная семья помощь.



Как подсчитываются баллы?



В этом процессе имеют значение все детали, которые представлены в семейной декларации и отражены в специальной формуле.



Гварамадзе указала, что подсчет баллов производится по сложной математической формуле, понять которую могут эксперты или специалисты-статистики.



При этом рейтинговые баллы каждой семьи подсчитываются индивидуально, конкретных критериев не существует и невозможно дать однозначный ответ, какой тип семьи сможет получать соцпомощь.



«Допустим, что две семьи — в Зестафони и в Тбилиси, состоящие, к слову, из пяти человек, имеют одинаковое социальное положение, но получают разные рейтинговые баллы. Это происходит из-за того, что в одной семье, например, есть лицо с ОВЗ, что означает, что у этой семьи больше нужд, а у второй — нет, потому, что там нет лица с ограниченными возможностями», — отметила Гварамадзе.



Согласно новой методологии, которая существует на сегодняшний день в Грузии, акцент больше делается на многодетных семьях. Формула, которая работала до 2015 года, меньше «видела» детей. Это вызывало большое беспокойство Детского фонда ООН.



Как известно, целевая программа социальной помощи снижает показатель бедности, поэтому правительство приняло решение пересмотреть формулу и полностью изменить индекс нужд. Этот показатель был разработан в 2005 году и, безусловно, нуждался в изменении и доработке.



Процесс внесения изменений начался в 2013 году, а с 2015 в стране уже была задействована новая методология подсчета рейтинговых баллов.



Основное отличие сегодняшней формулы от старой заключается в том, что на баллы больше не влияют наличие бытовых вещей и техники.



Этот фактор вызывал очень большие волнения среди населения. Случалось, что из-за холодильника, который был подарен соседом или родственником, семьи лишались социальной помощи или не получали ее совсем.



«Бытовые вещи полностью изъяты из новой формулы подсчета баллов», — подчеркнула Гварамадзе.



Второй важный фактор, который также встречается в новой формуле – объективная оценка социального агента. По словам Гварамадзе, до сих пор среди населения бытует мнение о том, что социальный агент может «написать» высокие баллы или быть субъективным.



«Хочу сказать всем, что социальный агент не пишет, просто не может написать баллы. Данные фиксируются в семейной декларации, а затем проходят техническую обработку — вводятся в специальную программу, которая и подсчитывает рейтинговые баллы», — подчеркнула Гварамадзе.



По старой методологии, субъективное мнение соцагента действительно имело огромное, а в ряде случаев и решающее значение.



«Из новой методологии этот компонент вообще изъят. То есть социальный агент никак не может сделать субъективную оценку и повлиять на рейтинговые баллы. В новой формуле субъективные факторы минимизированы», — отметила Гварамадзе.



Обжаловать полученные рейтинговые баллы могут все, кто не согласен с результатами.



Гварамадзе рассказала, что не раз случалось, когда уполномоченное лицо семьи ставило подпись и подтверждало, что согласно с данными, внесенными в декларацию семьи, но потом начинались обвинения соцагента в том, что информация якобы была внесена неправильно.



«Поэтому я прошу всех внимательно прочитать то, что написано в декларации семьи, и что они подтверждают собственной подписью», — отметила Гварамадзе.



Семья, получившая право на соцпомощь, будет получать ее в течение пяти лет. Спустя пять лет соцагентство обязано вновь проверить семью и установить соответствие рейтинговых баллов с уровнем жизни бенефициара.



«Нашей главной проблемой является то, что семьи не оповещают нас, когда у них меняется ситуация. Когда кто-то трудоустраивается, покупает машину, или меняет адрес или когда член семьи более трех месяцев находится за границей. Неправильная подача информации или ее полное отсутствие означает, что семья автоматически может выпасть из базы и лишиться помощи», — отметила она.



Получающий помощь от государства гражданин может в течение трех месяцев находится за границей. Однако если он превысит этот срок без оповещения соцагентства, то через базу департамента охраны границы информация поступит в Минздрав и программа автоматически выбросит его из базы. Важно, чтобы социально незащищенные лица продолжали сотрудничать с соцагентством.



Кроме того, с июня 2017 года правительство Грузии приняло решение, что если в получающей пособие семье есть двое или больше трудоспособных члена, они обязаны зарегистрироваться в информационной системе рынка труда www.worknet.gov.ge.



«Мы хотим, чтобы для этих людей была доступна информация о вакансиях, рабочих местах, формах трудоустройства, переподготовках, чтобы как-то помочь им выйти на рынок труда. На сегодняшний день они обязаны в течение 30 дней после того как им присвоят статус социально незащищенного, зарегистрироваться в этой системе», — сказала Гварамадзе.



Рейтинговые баллы и денежная помощь



Сумма социальной помощи зависит от количества набранных рейтинговых баллов. Для того, чтобы государство назначило финансовую помощь семье, она должна набрать до 65 тысяч баллов.



Например, семья, набравшая меньше 30 тысяч баллов, получит 60 лари (24 долларов) в месяц на каждого человека. При наличии в семье детей к 60 лари добавляется еще 10 лари (4 доллара) на каждого ребенка.



Затем следуют семьи, набравшие с 30 до 57 тысяч баллов, которые получают в месяц по 50 лари (20 долларов). Баллы с 57 до 60 тысяч баллов предусматривают выплату по 40 лари (16 долларов), а с 60 до 65 тысяч баллов – по 30 лари (12 долларов).



Те семьи, которые набирают до ста тысяч рейтинговых баллов, получат помощь только в том случае, если в семье есть дети – это 10 лари на каждого ребенка.

По данным Агентства социального обслуживания, на сентябрь 2017 года в базе данных числятся 459, 6 тысяч лиц, получающих от государства денежную помощь.



Кроме того, есть лица, которые не получают денежную помощь, но являются бенефициарами разных социальных программ: они получают медикаменты, освобождаются от таможенных налогов и так далее.



«Эти люди не получают от государства денежную помощь, но в базе соцагентства регистрируются как социально незащищенные и включены в разные социальные программы», — отметила Гварамадзе. По ее словам, медицинский пакет госстрахования для социально незащищенных в Грузии самый лучший и финансирует практически все виды медицинской помощи.



Гварамадзе уверена, что система социальной помощи в Грузии совершенствуется и развивается. Она отметила, что если раньше учитывались даже такие факторы как наличие в семье шампуня или зубной пасты, то сегодня при подсечете баллов учитывается только то имущество семьи, которое приносит доход.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/kak-poluchit-status-sotsialno-nezashhishhennogo-v-gruzii/#t20c



"Новости-Грузия"











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