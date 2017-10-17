В Киеве имело место столкновение между участниками акции и правоохранителями

17.10.2017 19:01 В Киеве произошло столкновение между участниками акции протеста и правоохранителями. По существующей информации, в результате пострадали несколько человек, в их числе полицейский.



Участники акции пытались принести по улице Грушевского к зданию парламента палатки, однако им воспрепятствовала полиция.



«Участники акций разломали несколько секций ограждения. За этим последовала стычка. Один полицейский пострадал», - сообщили в МВД Украины.



В данный момент митингующие направляются к администрации президента Украины.



Участники акции требуют создания антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.















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