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В Киеве имело место столкновение между участниками акции и правоохранителями
17.10.2017 19:01
В Киеве произошло столкновение между участниками акции протеста и правоохранителями. По существующей информации, в результате пострадали несколько человек, в их числе полицейский.
Участники акции пытались принести по улице Грушевского к зданию парламента палатки, однако им воспрепятствовала полиция.
«Участники акций разломали несколько секций ограждения. За этим последовала стычка. Один полицейский пострадал», - сообщили в МВД Украины.
В данный момент митингующие направляются к администрации президента Украины.
Участники акции требуют создания антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.
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