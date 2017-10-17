Маргвелашвили: Грузия верит, что НАТО обеспечивает стабильность и безопасность ее членов

17.10.2017 19:09 В рамках официального визита в Италии президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел встречу в Риме со слушателями высшего курса Колледжа обороны НАТО, послами стран-членов НАТО, и военными атташе.



Георгий Маргвелашвили выступил с публичной лекцией в Колледже обороны НАТО, говорил о североатлантическом выборе страны, и геополитической роли Грузии, а также обстановке безопасности в регионе.



Георгий Маргвелашвили особо приветствовал грузинских курсантов колледжа, и пожелал им успешной политической и военной карьеры.



В своем выступлении президент заявил, что сразу же со дня восстановления независимости Грузия определила направлением будущего развития страны интеграцию в европейские и евроатлантические структуры, несмотря на то, что она была целью агрессивной политики России.



Георгий Маргвелашвили говорил об универсальных ценностях, которые сформировали основу НАТО, и отметил, что НАТО является главным инструментом коллективной обороны, и гарантом глобальной безопасности.



По словам президента Грузии, НАТО, как организация, основанная на общих ценностях, создала эффективный "зонт безопасности", обеспечивающий стабильность и мир своих государств-членов.



Георгий Маргвелашвили говорил о коллективной системе обороны, динамичной глобализации угроз, механизмах международной безопасности, и вызовах, существующих во всем мире.



По его заявлению, Грузия является одной из стран, не входящих в НАТО, которые активно участвуют в международных миссиях, и, усилением политики учений и оснащения наращивает свою обороноспособность.



Грузия поддерживает международные усилия по укреплению мира и безопасности в нашем регионе, и за его пределами. Грузия готова бороться, поскольку наша страна, и люди твердо убеждены, что мы защищаем общие ценности.



В публичной речи Георгий Маргвелашвили говорил об оккупированных территориях Грузии, и российской политике аннексии, и заявил, что Россия своей политикой пытается сохранить нестабильную обстановку в регионе.



После публичной речи встреча продолжилась в режиме вопросов и ответов.



Курсанты Колледжа обороны НАТО интересовались будущими грузинско-российскими отношениями, различными конфликтами в Кавказском регионе, отношениями между Грузией и государствами-членами НАТО. Были подняты вопросы о том, как влияет нынешняя ситуация в регионе на осуществление международных энергетических проектов.



На публичном выступлении президента Грузии присутствовали члены делегации Грузии: начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе, парламентский секретарь Анна Долидзе, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Италия Карло Сихарулидзе.















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