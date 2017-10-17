Грузинская оппозиция бьет тревогу перед выборами

17.10.2017 23:28 Представители непарламентской оппозиции в преддверии назначенных в Грузии на 21 октября выборов в местные органы самоуправления забили тревогу и сообщили о нарушениях, допускаемых в предвыборном процессе правящей партией. Нарушения они выделили в две большие группы — использование административных ресурсов и давление на оппозиционных кандидатов и их сторонников.



Специальное заявление распространил Совет лидеров, в который вошли представители 14 политических партий, не представленных в парламенте Грузии.



«Беспрецедентным стало использование административных ресурсов в целях выборов. Высшие должностные лица правительства постоянно активно участвуют в мероприятиях, организованных правящей партией в рамках предвыборной кампании, что представляет собой использование административных ресурсов. Во встречах кандидатов от «Грузинской мечты» регулярно участвуют работники детских садов и школ», — сказано в заявлении.



Его авторы приводят и конкретные факты.



«В селе Ирганчай Дманисского района юрист правящей партии заставлял местных мусульман клясться на коране, что они поддержат на местных выборах «Грузинскую мечту». Мэрия Тбилиси подготовила перед выборами за счет средств бюджета рекламный клип под названием «Сделано для Тбилиси», где говорится об осуществленных мэрией в условиях правления «Грузинской мечты» проектах», — говорится в заявлении.



В числе других нарушений приводятся открытие в Тбилиси новой станции метрополитена, презентация проекта по строительству дорог в высокогорных селах, активизировавшаяся перед выборами деятельность прокуратуры по раскрытию преступлений прошлых лет и другие факты.



Отдельно рассматриваются случаи давления на кандидатов от оппозиции в различных избирательных округах. В частности, в Зестафонском округе под давлением местных властей свои кандидатуры сняли кандидаты в мажоритарные депутаты от блока «Демократическое движение — Свободная Грузия». Аналогичные процессы оппозиция зафиксировала в регионе Рача-Лечхуми.



«За несколько дней до выборов в масштабе всей страны кандидатуры сняли 21 кандидат в мэры и 196 мажоритарных кандидатов. Возмутительно и порождает вопросы то, что все они были представителями оппозиционных партий и инициативных групп», — констатируют представители непарламентской оппозиции.



Так называемый Совет лидеров был создан представителями 14 оппозиционных непарламентских партий Грузии 22 сентября. Своей целью новое объединение назвало борьбу с олигархической диктатурой и недопущение фальсификации выборов.



Выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 21 октября. Регистрацию на участие в этих выборах прошли 22 политические партии, пять избирательных блоков и одна инициативная группа.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

