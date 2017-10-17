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Саакашвили – митингующим: не расходимся, мы пришли вынести козла
17.10.2017 23:42
Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили призвал митингующих оставаться под Верховной Радой до выполнения их требований. Об этом он сказал, обращаясь к участникам акции, 17 октября под стенами парламента.
"Хорошая идея – нам здесь остаться, пока они не выполнят наши требования. Мы пришли вынести козла коррупции, козла произвола, безнаказанности, и вообще вынести козла конкретного!", – сказал Саакашвили на площади Конституции.
Саакашвили добавил, что власти согласились в четверг выполнить 2 из 3 требований митингующих, но расценивает это как затягивание времени.
По его мнению, больше всего боится протеста президент Петр Порошенко.
"Януковича больше ненавидели, чем Кучму, а Порошенко больше ненавидят, чем Януковича. И это печальный факт", – заявил Саакашвили.
По его словам, "разница между Януковичем и Порошенко заключается в том, что от Януковича никто ничего хорошего не ожидал, а Порошенко задабривал народ сладкими речами".
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