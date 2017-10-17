Саакашвили спас депутата Олега Барна от разъярённой толпы

17.10.2017 23:46 Барна вышел из Рады прямо в собравшихся людей и вступил с ними в спор, который, к сожалению, продолжился тем, что некоторые прохожие попытались его избить.



«Я случайно оказался рядом и мне пришлось вмешаться, чтобы вывести его в безопасное место.



Я расцениваю любое физическое воздействие, даже на очень нелюбимых народом депутатов, как неправильное и очень большую ошибку. Судьбу этих депутатов, если они что-то совершили, должен решить антикоррупционный суд, который мы обязательно создадим, а до этого призываю всех сдерживать эмоции и не поддаваться на провокации, дабы не навредить нашему общему и очень благородному делу»,- заявил Саакашвили.















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