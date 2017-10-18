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Типичные для Грузии нарушения в ходе предвыборной гонки назвали наблюдатели


18.10.2017   11:08
Правящая партия Грузии перед выборами в органы местного самоуправления широко использует в избирательной кампании различные виды административных ресурсов, утверждают представители неправительственной организации «Transparency International — Грузия», которая является одним из местных наблюдателей на предстоящих выборах. Результаты наблюдения за ходом предвыборной кампании в период с 1 июня по 10 октября 2017 года НПО обнародовала 17 октября.

«Особенно проблемным было вовлечение работников бюджетных организаций в избирательную кампанию. За отчетный период наша организация подала всего 16 исков в центральную и различные окружные избирательные комиссии. Один иск был удовлетворен, десять отклонены, а пять находятся в стадии рассмотрения», — заявляют наблюдатели.

Они выделили три типа нецелесообразного использования административных ресурсов, самым проблемным из которых назвали использование институциональных административных ресурсов.

«Фактически во всех районах происходила масштабная мобилизация работников бюджетных организаций на предвыборные мероприятия правящей партии «Грузинская мечта». Подобная мобилизация сотрудников госучреждений способствует крайней политизации государственных служб», — отмечают в НПО.

Вторым типом нарушений наблюдатели назвали использование исполнительских административных ресурсов.

«Оппозиционные партии говорят о том, что окружные избирательные комиссии заранее составили списки тех кандидатов, которые были лояльно настроены в отношении «Грузинской мечты», и из-за их лояльности были назначены в участковые избирательные комиссии», — констатируют наблюдатели и подчеркивают, что комплектование участковых комиссий носит формальный характер, а все решения о назначении ее членов принимает правящая партия.

Третий вид нарушений — использование правовых административных ресурсов в избирательных целях. Наблюдатели заметили тенденцию перевода сельских уполномоченных из штатного расписания на непостоянные должности.

«В регионе Самегрело-Земо Сванети это изменение коснулось 168 сельских уполномоченных. Аналогичные процессы происходили почти во всех муниципалитетах в масштабе всей страны. По нашему мнению, это не соответствует законодательству Грузии и отрицательно скажется на избирательном процессе, тем более, что в конфиденциальной беседе с нами несколько сельских уполномоченных высказали предположение, что оставление их на должности будет зависеть от результатов правящей партии на выборах в конкретном селе», — сообщили наблюдатели.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 21 октября. Регистрацию на участие в этих выборах прошли 22 политические партии, 5 избирательных блоков и одна инициативная группа.







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