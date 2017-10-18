Избирательные субъекты получили в виде пожертвований в сумме 12,998,651.16 лари

18.10.2017 11:24 С 1 июля по 15 октября включительно избирательные субъекты в сумме получили в виде пожертвований 12,998,651.16 лари, - об этом говорится в промежуточном отчете по выборам местного самоуправления, который опубликовала служба мониторинга финансовой деятельности политических партий Службы государственного аудита.



Согласно промежуточному отчету, с 1 июля по 15 октября включительно «Грузинская мечта» в сумме получила пожертвования на 11,640,441.00 лари, «Европейская Грузия» - 931,083.95 лари, «Национальное движение» - 108,149.21 лари, «Альянс патриотов» - 63,142.00 лари, «Новая Грузия» - 35,100.00 лари, «Демократическое движение» - 31,486.00 лари, Доменти Сичинава - 50,150.00 лари, Александр Элисашвили - 31,431.00 лари, Гуло Зумбадзе - 15,500.00 лари, другие избирательные субъекты в сумме - 92,168.00 лари.



Со дня назначения выборов по 2 октября включительно больше всех среди избирательных субъектов израсходовали средства «Грузинская мечта», «Европейская Грузия» и «Альянс патриотов».



В результате анализа полученных отчетов и деклараций, в 6-недельный период со дня назначения выборов по 2 октября включительно избирательные субъекты в сумме израсходовали 8,835,900.00 лари. В частности, «Грузинская мечта» - 6,983,756 лари, «Европейская Грузия - Движение за свободу» - 646,775 лари, «Альянс патриотов Грузии» - 507,730 лари, «Единое национальное движение» - 202,811 лари, «Демократическое движение - Единая Грузия» - 75,892 лари, «Гражданская платформа - Новая Грузия» - 66 084 лари.



Отсюда на рекламу потрачено 5,805,562.00 лари, в частности, «Грузинская мечта» - 4,939,306 лари, «Европейская Грузия - Движение за свободу» - 396,347 лари, «Единое национальное движение» - 345,862 лари, «Альянс патриотов» - 285,250 лари, «Демократическое движение - Единая Грузия» - 95, 300 лари, «Гражданская платформа - Новая Грузия» - 28 747 лари.















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