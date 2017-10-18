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Спикер парламента Грузии призвал наблюдателей оперировать фактами


18.10.2017   11:42
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает отчет неправительственной организации «Transparency International — Грузия» о предвыборных процессах в стране необъективным и призывает наблюдателей оперировать фактами и только фактами.

Так Кобахидзе прокомментировал отчет НПО, в котором говорилось о выявленных в ходе предвыборной кампании множественных фактах использования правящей партией административных ресурсов. Спикер парламента отметил, что время масштабного использования таких ресурсов с приходом к власти «Грузинской мечты» осталось в прошлом.

«К сожалению, конкретные неправительственные организации привыкли говорить без фактов, что очень неправильно. Мы призываем всех говорить фактами и только на основании фактов. Мы не будем серьезно комментировать заявления об использовании административных ресурсов. То время, когда правящая партия и административные ресурсы были абсолютно слиты друг с другом, мы оставили в прошлом. Сегодня мы к этой практике не обращаемся. У «Грузинской мечты» есть все ресурсы для того, чтобы убедительно выиграть эти выборы и без административных ресурсов», — подчеркнул Кобахидзе.

Обвинения неправительственной организации и оппозиционных партий прокомментировал и лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе. В отличие от Ираклия Кобахидзе он не стал отрицать присутствия сотрудников госучреждений на предвыборных мероприятиях правящей партии, но отметил, что делается это в нерабочее время, а это законом не запрещено.

«На наших встречах с избирателями, которые мы проводим после 18:00 часов, присутствуют люди самых разных профессий. Всем известно, что в нерабочее время и в выходные дни участие в таких мероприятиях законом не запрещено», — пояснил Талаквадзе.

Он подверг организацию наблюдателей критике за то, что она в своем отчете говорит только о нарушениях со стороны правящей партии, но почему-то не замечает многочисленные нарушения избирательного законодательства со стороны оппозиционных партий.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 21 октября. Регистрацию на участие в этих выборах прошли 22 политические партии, пять избирательных блоков и одна инициативная группа.







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